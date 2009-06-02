Доработка проекта на Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок178 просмотров

Нужно сделать раскладывающимся меню на проектк www.expromt.org аналогично как на www.wildtour.com.ua

и покрасить форум (есть дизайн в жипеге и ПСД).

проект реализован на жумле.

стоимость и сроки?

Joomla
16 лет назад
Gruster
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Вёрстка макета для PHPSHOP

    Необходимо HTML-вёрстку макета перевести под внутренний код PHPSHOP. Некоторая часть работы уже сделана. ПО причине своей неопытности ищу помощи. Тут – dverimebel.ru/ уже проделанная работа. Ваши предложения.

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка дизайна для сайта

    $100

    Необходимо сверстать сайт. Внимание - оплата происходит только по завершении всех работ. Экспериментов больше не будет.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка страниц сайта каталога мед. учреждений

    $13

    Необходимо выполнить блочную резинову верстку трех страниц сайта каталога мед. учреждений, соблюсти кроссбраузерность и валидность. Исходные: 3psd макета На выходе: 3 html , css , изображения ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Готовый свёрстанный (таблично) макет -> шаблон DLE

    Нужно готовый сайт перегнать в DLE примерная структура сайта в прикрепленном скриншоте там где ОСНОВНАЯ (body) часть - на главной будет несколько блоков в две колонки, которые можно естественно будет изменять, ...

    DLE
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Тема для Drupal

    Есть PSD файл - Макет сайта Из это psd файла вам нужно сделать полноценный растягивающийся динамический шаблон для Drupal6 ОБЯЗАТЕЛЬНО: 1. Указать стоимость сайта в РУБЛЯХ!!! (иначе ваше предложение не рассматривается) ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Исправить ошибки в верстке

    Сайт www.med-vet.ru Проблема в следующем: 1. не открывается в Explor 6, а если открывается, то по переходу на след. страницу виснет. 2. сайт необходимо сделать резиновым . 3. Нужно восстановить форум имея только данные. ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад