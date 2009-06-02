Необходимо HTML-вёрстку макета перевести под внутренний код PHPSHOP. Некоторая часть работы уже сделана. ПО причине своей неопытности ищу помощи. Тут – dverimebel.ru/ уже проделанная работа. Ваши предложения.
Доработка проекта на Джумле
Нужно сделать раскладывающимся меню на проектк www.expromt.org аналогично как на www.wildtour.com.ua
и покрасить форум (есть дизайн в жипеге и ПСД).
проект реализован на жумле.
стоимость и сроки?
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