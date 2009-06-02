Сверстать 45 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка330 просмотров

Нужно сверстать 45 страниц, с 8-21 июня, желательно с возможностью прийти в СПб офис на мини-тренинг по проекту.

16 лет назад
edogava
43 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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