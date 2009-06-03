Здравствуйте! Необходимо сверстать СЕГОДНЯ ДО 21 часа простой макет. Дивами, кроссбраузерно, валидно, согласно всем требованиям КАЧЕСТВЕННО. Профессионалы, оставляйте свои предложения. Ширина фиксированная, размеры как на примере www.changemoney.me
Верстка и программирование сайта под CMS-систему
Киевскому рекламному агенству необходим человек для разработки программной части сайта.
Верстка и программирование сайта под CMS-систему.
Ссылки на портфолио и ориентировочные расценки высылайте по адресу: [email protected]
Контактный телефон: 8 044 361 08 07.
Заявки фрилансеров
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