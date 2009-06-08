Проект для Петрова Олега (spring_time)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка162 просмотра

Качественно сверстать резиновый шаблон на основании нового дизайна для сайта http://www.lan-service.info и всавить в него флеш (справа).

Новый дизайн - http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/609320.html#item

ЗАДАЧА:

Сделать качественный HTML, повторить стили CSS, комментарии и порядок расположения старого дизайна. Чтоб верстка вписалась в систему.

Господа, которые любят писать в приватных проектах.Обращение к Вам - уважайте себя и меня. Не пишите сюда свои предложения.Кто напишет, тот - робот:))))

CSSHTML
16 лет назад
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад

Выбранный исполнитель

spring_time
Олег 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$20
3 дня
Олег справился с заданием на 10+. Продолжаем работу над внутренними страницами. Спасибо!
Всё отлично! Работаем дальше.

Заявки фрилансеров

spring_time
Олег 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад

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