Проект для Петрова Олега (spring_time)

Качественно сверстать резиновый шаблон на основании нового дизайна для сайта http://www.lan-service.info и всавить в него флеш (справа).

Новый дизайн - http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/609320.html#item

ЗАДАЧА:

Сделать качественный HTML, повторить стили CSS, комментарии и порядок расположения старого дизайна. Чтоб верстка вписалась в систему.

Господа, которые любят писать в приватных проектах.Обращение к Вам - уважайте себя и меня. Не пишите сюда свои предложения.Кто напишет, тот - робот:))))