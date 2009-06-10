Изменить шаблон WordPress на основе PSD

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки249 просмотров

Проблема:

Есть сайт на WordPress с чуть покрученым временным шаблоном. На основе его же разметки дизайнером был создан новый, человеческий дизайн, который есть в PSD.

Задача:

Изменить имеющийся шаблон до вида изображенного на PSD. Прийдется CSS покрутить, картинки поменять и т.д.

Или же, можно просто заново сверстать :) Как пожелаете, главное — результат.

Объем работы при знании, считаю, не такой уж и большой, потому хочу что б было качественно.

Сегодня определяемся кто, завтра исходные данные, результат до вечера субботы. Послеоплата WM или на счет в полном объеме и сразу.

CSSWordPress
16 лет назад
ANATHEM
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

jumigos
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$45
2 дня
Первый отзыв: все отлично, исполнитель хорошо понял поставленную задачу и выполнил её )

Заявки фрилансеров

jumigos
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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