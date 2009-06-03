Верстка за 5 часов.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок277 просмотров

Нужно закончить верстку.Готова шапка и меню, остальное за Вами.Бюджет 1000руб., оплата по факту.Макет предоставлю выбранному кандидату.Желательно предоставить ICQ для контакта.

16 лет назад
AlexCrow
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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