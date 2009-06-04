Нужно закончить верстку.Готова шапка и меню, остальное за Вами.Бюджет 1000руб., оплата по факту.Макет предоставлю выбранному кандидату.Желательно предоставить ICQ для контакта.
Помочь по верстке
http://www.cau.kz/ вот тут при большом разрешении сайт не на весь экран тянется.
Там тонкая полоска. Как растянуть на весь?
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