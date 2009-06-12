Верстка сайта (закончить проект)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка429 просмотров

Задача: доверстать psd-макет для сайта, 60% уже сделано.

Сроки: до воскресенья (включительно)

Требования к кандидату:

- валидная верстка блоками

- ответственность

16 лет назад
Yuriy_Sh
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

AniMEshKa
37 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Получился довольно сложный проект. Все сделано в срок. Только вот паники поменьше, а то приходилось успокаивать, а так — хорошая работа :)
Приятный заказчик! Помимо основного задания было предложено дополнительное, за которое был выплачен бонус. Единственный минус - из-за неконкретно поставленных задач затянулось сотрудничество на более длительный срок, чем планировалось! А так всё отлично!

Заявки фрилансеров

AniMEshKa
37 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад

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