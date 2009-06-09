Сверстать шаблон под Joomla 1.0.x по PSD-макету

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок207 просмотров

Требования: Точное соответствие макету, кроссбраузерность, особое уделить работе в ИЕ 6. Абсолютной валидности не требую, но грубых ошибок допускать не нужно.

Ширина центральной части фиксирована 1024 пкс, остальное фон.

3 колонки. Слева модули будут висеть постоянно. Вторая колонка появляется только если есть опубликованные модули, если нет, то расширяется 3 колонка в кот. будет контент (как это реализовать в коде могу объяснить на примерах).

Меню верстать не нужно, только оформление остальных модулей.

На лого вверху справа ссылка на главную.

"Сделать заказ" тоже ссылка.

Есть пример не очень удачной верски макета на демо-сайте.

Исполнитель также получит доступ на демо-сайт для оперативной отладки.

Joomla
16 лет назад
Alex_Revo
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Areks
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
1 день
Отлично справился с поставленной задачей, закончил работу раньше оговоренного срока. Внимательно относится ко всем пожеланиям, легко справился с реализацией кроссбраузерности, мелкие недочеты исправил очень оперативно. Приятно работать с такими людьми.
Хороший заказчик, ко всему относится очень адекватно, проблем при выполнении не было, приятный в общении человек, рекомендую. А так, ребята делайте качественно и проблем не будет )))

Заявки фрилансеров

Areks
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов(-1)
16 лет назад

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