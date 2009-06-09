Есть готовый дизайн в формате psd, нужно из него сделать тему для joomla 1.5.
Сверстать шаблон под Joomla 1.0.x по PSD-макету
Требования: Точное соответствие макету, кроссбраузерность, особое уделить работе в ИЕ 6. Абсолютной валидности не требую, но грубых ошибок допускать не нужно.
Ширина центральной части фиксирована 1024 пкс, остальное фон.
3 колонки. Слева модули будут висеть постоянно. Вторая колонка появляется только если есть опубликованные модули, если нет, то расширяется 3 колонка в кот. будет контент (как это реализовать в коде могу объяснить на примерах).
Меню верстать не нужно, только оформление остальных модулей.
На лого вверху справа ссылка на главную.
"Сделать заказ" тоже ссылка.
Есть пример не очень удачной верски макета на демо-сайте.
Исполнитель также получит доступ на демо-сайт для оперативной отладки.
Выбранный исполнитель
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