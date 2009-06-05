Задача: доверстать psd-макет для сайта, 60% уже сделано. Сроки: до воскресенья (включительно) Требования к кандидату: - валидная верстка блоками - ответственность
Вёрстка страницы
Вёрстка сайта.
Нужно быстро и качественно.
Всёрстка блочная, дизайн в PSD.
Личку не читаю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Есть готовый дизайн в формате psd, нужно из него сделать тему для joomla 1.5.HTML-верстка15 заявокЗакрыт16 лет назад
Требования: Точное соответствие макету, кроссбраузерность, особое уделить работе в ИЕ 6. Абсолютной валидности не требую, но грубых ошибок допускать не нужно. Ширина центральной части фиксирована 1024 пкс, остальное фон. 3 колонки. ...Завершен16 лет назад
Имеется - действующий сайт на wordpress Требуется: 1) по определенным причинам требуется переверстать шаблон с рукописного html+css на фреймворк 960.gs 2) внести еще некоторые изменения в ...Завершен16 лет назад
Качественно сверстать резиновый шаблон на основании нового дизайна для сайта http://www.lan-service.info и всавить в него флеш (справа). Новый дизайн - http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/609320.html#item ЗАДАЧА: Сделать качественный HTML, повторить ...Завершен16 лет назад
Нужна отличная валидная верстка слоями, отображающаяся одинаково во всех браузерах. После верстки внедрить ее в Webasyst shopscript. Ваши цены и сроки? Ссылку на макет вышлю в ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Проблема: Есть сайт на WordPress с чуть покрученым временным шаблоном. На основе его же разметки дизайнером был создан новый, человеческий дизайн, который есть в PSD. Задача: Изменить имеющийся шаблон до вида изображенного ...Завершен16 лет назад
http://www.cau.kz/ вот тут при большом разрешении сайт не на весь экран тянется. Там тонкая полоска. Как растянуть на весь?Завершен16 лет назад
Нужно закончить верстку.Готова шапка и меню, остальное за Вами.Бюджет 1000руб., оплата по факту.Макет предоставлю выбранному кандидату.Желательно предоставить ICQ для контакта.HTML-верстка15 заявокЗакрыт16 лет назад
Итак, есть шаблон от templatemonster, все исходники. psd + html вёрстка. Необходимо натянуть на SS. НЕ ДОРОГО!!!!!!!! СОВСЕМ НЕ ДОРОГО)))) Может ...Завершен16 лет назад