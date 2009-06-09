Поставить картинку в шапку сайта

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Завершен17 заявок283 просмотра

На сайте 1svportal.ru необходимо сделать шапку сайта

сайт резиновый на joomla 1.0.15

Joomla
16 лет назад
revolt
Реваль 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sven092
32 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Работу выполнил хорошо, мне понравилось, скорость и качество. Спасибо
Отличный заказчик, рекомендую сотрудничество, все объяснил четко. Супер просто

Заявки фрилансеров

sven092
32 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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