Доработать шаблон Joomla 1.0.15

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки204 просмотра

Приветствую.

Имеется шаблон под joomla 1.0.15, имеется макет psd, необходимо доработать шаблон и учесть все размеры.

Размеры должны быть аналогичные как на макете.

Доработка с учетом кросбраузерности.

Шаблон который необходимо доработать на http://supertek.ru/

Готовность шаблона завтра к 10.00 по мск

Оплата яндекс деньгами.

Цена до 750р.

Прошу сообщать о готовности и о цене.

Joomla
16 лет назад
advanse
Andrew 
76 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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