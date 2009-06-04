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Доработать шаблон Joomla 1.0.15
Приветствую.
Имеется шаблон под joomla 1.0.15, имеется макет psd, необходимо доработать шаблон и учесть все размеры.
Размеры должны быть аналогичные как на макете.
Доработка с учетом кросбраузерности.
Шаблон который необходимо доработать на http://supertek.ru/
Готовность шаблона завтра к 10.00 по мск
Оплата яндекс деньгами.
Цена до 750р.
Прошу сообщать о готовности и о цене.
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