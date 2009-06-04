Доработать шаблон Joomla 1.0.15

Приветствую.

Имеется шаблон под joomla 1.0.15, имеется макет psd, необходимо доработать шаблон и учесть все размеры.

Размеры должны быть аналогичные как на макете.

Доработка с учетом кросбраузерности.

Шаблон который необходимо доработать на http://supertek.ru/

Готовность шаблона завтра к 10.00 по мск

Оплата яндекс деньгами.

Цена до 750р.

Прошу сообщать о готовности и о цене.