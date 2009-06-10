Верстка под MODx

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки208 просмотров

Сверстать диз под MODx.

Работа должна быть сделана до понедельника.

Другие CMS не предлагать.

О дизайне:

- есть рабочий флеш ролик (на него ориентир берем)

- исходники в *.psd

Задача:

- верстка должна быть кроссбраузерной (!!!)

- резина по вертикали

- заменить текст на русский (подобрать шрифт)

Цена вопроса до 1 000 руб.

Предоплаты не будет.

Ссылку на исходники предоставлю по требованию.

Просмотреть дизайн, в общем, можно по ссылке:

http://www.free-website-template.net/preview.php?t=300109975

Ваши предложения дублировать в

I~C~Q: 15~32~95

с указанием ника на вэблансе.

В личку желательно не писать.

MODX
16 лет назад
EASTpro
Юрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
16 лет назад
$40
2 дня
Верстка была не из простых. Работа выполнена четко в срок. Код чистый, читабельный. Было только одно (!!!) мелкое замечание по верстке, исправления пришли моментально. Одним словом - МАСТЕР. Общение спокойное, понимает задачу с полуслова. Только позитивные эмоции от работы с Евгением.
Отличный заказчик:) Предоставил исходники в хорошем качестве. Приятен в общении. Объяснил все необходимые детали. Понимает с полуслова. Работал без предоплаты и не ошибся - оплата поступила сразу же после сдачи верстки в положенный срок.

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evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
16 лет назад