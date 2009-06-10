Верстка под MODx

Верстка была не из простых. Работа выполнена четко в срок. Код чистый, читабельный. Было только одно (!!!) мелкое замечание по верстке, исправления пришли моментально. Одним словом - МАСТЕР. Общение спокойное, понимает задачу с полуслова. Только позитивные эмоции от работы с Евгением.