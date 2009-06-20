Верстка макета под DLE

Добрый день.

Необходимо сверстать готовый PSD-макет в TPL (DLE). Имеются макеты страниц: главная, открытая новость, статичная страница, страница поиска, обратная связь.

Нет необходимости верстать все 25 файлов дизайна DLE, т.к. не все функции DLE будут использоваться. Нужны эти 10 tpl-файлов:

feedback.tpl

fullstory.tpl

info.tpl

main.tpl

poll.tpl

search.tpl

searchresult.tpl

shortstory.tpl

static.tpl

vote.tpl

Кроме верстки, также необходимо сделать выпадающее меню на js и внедрить в дизайн. Пример такого меню: http://www.dhtmlgoodies.com/scripts/dhtmlgood ies-tabmenu/dhtmlgoodies-tabmenu.html

Сам по себе дизайн не сложный, не использует разных наворотов и прозрачностей. Сроки – не более 2 дней. Верстка должна быть на div-ах. Кроссбраузерность обязательна, особенно 100%-ная поддержка IE6.

Жду адекватных предложений по цене и срокам. Выбирать буду по цене и портфолио.