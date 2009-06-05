Есть Joomla 1.5.10 Есть расширение для Joomla Auction Factory(Smarty). Задача: Порезать PSD макеты, написать CSS слои с последующей разработкой шаблона для Joomla 1.5. и Smarty. Макетов не более 20-и ...
Адаптация дизайна под cs-cart
Требуется разрезка и адаптация дизайна под движек cs-cart.
Движек использует шаблоны smarty.net
Стоимость и сроки выполнения оставляйте в комментариях.
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