Поправить вёрстку.

Есть Joomla 1.5.10 Есть расширение для Joomla Auction Factory(Smarty). Задача: Порезать PSD макеты, написать CSS слои с последующей разработкой шаблона для Joomla 1.5. и Smarty. Макетов не более 20-и ...
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