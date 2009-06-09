Поправить вёрстку.

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Завершен21 заявка346 просмотров

Не красиво отображается раздел "Другие новости" под опубликовонными статьями. Нужно выделить этот блок, но в пределах общего дизайна сайта.

16 лет назад
sheffcov
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

correct
Данил 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$4
1 день
Работу выполнил быстро, дёшево и качественно. Нашёл другие проблемы на сайте и взялся за их исправление.
Спасибо за доверие

Заявки фрилансеров

correct
Данил 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад

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