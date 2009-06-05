Верстка сайта Стоматология

Сверстать сайт кроссбраузерно, на дивах.

Ширина - фиксированная. футер при недостаточном заполнении крепится к низу экрана.

В аттаче - главная страница и одна внутренняя. Всего - 5 типов страниц. Всего - до 10 страниц.

На главной странице под шапкой есть текст и картинка. Это место (на

всю ширину экрана) зарезервируйте (картинкой). Позже туда нужно будет

поставить флеш-ролик.

Сверстать эти две страницы нужно за срок до 3 дней. В дальнейшем будут предоставлены внутренние страницы и материал для заполнения.