Верстка темплайта под modx из макета в psd

Верстка должна быть выполнена для цмс modx.

Кроссбраузерная верстка с поддержкой всех основных браузеров.

В верстке необходимо использовать таблицы css.

Шапка (над меню) будет на флаше (он пока не готов)

На нижней части (текстовая зона) фоновый рисунок поставить звездное поле. (там вставлен 1 кусок)

Кнопки меню нужно сделать интерактивными. Их можно немного видоизменить, желательно не сильно отступая от оригинала.

Сайт сделан на 3-х языках, поэтому кнопки меню и тексты в шапке , также должны иметь возможность меняться при переключении

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