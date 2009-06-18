Верстка темплайта под modx из макета в psd

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок181 просмотр

Верстка должна быть выполнена для цмс modx.

Кроссбраузерная верстка с поддержкой всех основных браузеров.

В верстке необходимо использовать таблицы css.

Шапка (над меню) будет на флаше (он пока не готов)

На нижней части (текстовая зона) фоновый рисунок поставить звездное поле. (там вставлен 1 кусок)

Кнопки меню нужно сделать интерактивными. Их можно немного видоизменить, желательно не сильно отступая от оригинала.

Сайт сделан на 3-х языках, поэтому кнопки меню и тексты в шапке , также должны иметь возможность меняться при переключении

Цена до 50

CSSMODX
16 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

d_deutsch
Игорь 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$40
3 дня
Верстка была сделана грамотно, аккуратно и в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

d_deutsch
Игорь 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

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