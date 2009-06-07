Изменить шаблон wordpress

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Завершен4 заявки165 просмотров

Добавить правую и левую колонки в шаблон с одной колонкой

Демо шаблона: vostok.es/blog/

Указывайте пожалуйста цены и сроки сразу.

WordPress
16 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Itareo
30 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Несмотря на то что задание получилось намного более сложным чем ожидалось г-н Гримальский не покинул задание а нашел очень оригинальный путь решения задачи и выполнил ее просто блестяще, за что ему большое спасибо! Было очень приятно работать. Рекомендую!
Хороший заказчик. точно поставил цель, заплатил как договаривались. Очень терпелив, и приятен в общении. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

Itareo
30 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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