Изменить шаблон wordpress

Несмотря на то что задание получилось намного более сложным чем ожидалось г-н Гримальский не покинул задание а нашел очень оригинальный путь решения задачи и выполнил ее просто блестяще, за что ему большое спасибо! Было очень приятно работать. Рекомендую!