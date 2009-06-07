Есть Joomla 1.5.10 Есть расширение для Joomla Auction Factory(Smarty). Задача: Порезать PSD макеты, написать CSS слои с последующей разработкой шаблона для Joomla 1.5. и Smarty. Макетов не более 20-и ...
Изменить шаблон wordpress
Добавить правую и левую колонки в шаблон с одной колонкой
Демо шаблона: vostok.es/blog/
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