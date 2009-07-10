Сверстать под livestreet

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок254 просмотра

Задача - сверстать кроссбраузерно и валидно PSD макет под движок livestreet.

открываю новый проект, так как ранее выбранный исполнитель не отвечает на сообщения в сервисе.

16 лет назад
ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$80
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
oleksiychuk
Владимир 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
oleksiychuk
Владимир 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад

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