Создание шаблона под CMS-Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок243 просмотра

Требуется человек, имеющий опыт создания шаблонов под CMS Joomla для создания шаблона на базе готового макета (PSD).

На работу 2-3 дня.

Joomla
16 лет назад
Pentik
Андрей 
35 лет
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Stilgar
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$80
3 дня
Несмотря на то, что задача была не из легких, а сроки поджимали, Евгений справился с проектом на отлично, выполнив все быстро и качественно. Могу рекомендовать данного человека как грамотного специалиста по части xHTML верстки, а также как человека, который очень хорошо разбирается в CMS Joomla. Одним словом, с данным человеком приятно иметь дело, всем рекомендую сотрудничать с ним : доверив Евгению свой проект, Вы получите результат быстро, дешево и качественно.
Очень понравилось работать! Чёткое задание, оплата вовремя, процесс работы — замечательный: очень лёгкий в общении человек, благодаря смежной специальности прекрасно понимающий исполнителя. Из-за сжатых сроков заказчик взял выполнение скриптов на себя, при этом наша совмесная работа чувствовалась мною как работа команды — чувствуется большой опыт организационной и командной работы заказчика. Спасибо, господин Андрей! С благодарностью, Гилевский Евгений

Заявки фрилансеров

Stilgar
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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