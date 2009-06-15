Нужно создать игру на основе Flash API вконтакте. Подробности при разговоре. ICQ 240737335
Создание шаблона под CMS-Joomla
Требуется человек, имеющий опыт создания шаблонов под CMS Joomla для создания шаблона на базе готового макета (PSD).
На работу 2-3 дня.
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