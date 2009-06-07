Исправить верстку на скрипте адалт сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка123 просмотра

Необходимо исправить верстку на скрипте адалт сайта!

Предоставляю скрипт на котором одет дизайн, но отображается неверно!

Необходимо исправить ошибки!

В скрипте примерно 40 страниц

Оплата WebMoney - 15 WMZ сразу после выполнения работы!

Скрипт написан на PHP с использованием базы MySQL (!)

Жду ваших предложений

Размер архива: ~17 Mb

MySQLPHP
16 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и качественно!!! Рекомендую!
Отличный заказчик! Четко поставил задачу, принял и сразу же оплатил работу. Большое спасибо! Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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