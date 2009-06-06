Задача - сверстать кроссбраузерно и валидно PSD макет под движок livestreet. открываю новый проект, так как ранее выбранный исполнитель не отвечает на сообщения в сервисе.
Нужно psd->html.
Так как предыдущий исполнитель наломал дров. Затянул сроки и в итоге не чего не сделал нужно сверставать.
Табличная кроссбраузерность валидность.
Выбранный исполнитель
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