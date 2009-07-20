Верстка для сайта недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок407 просмотров

Нужно выполнить верстку для сайта недвижимости, дизайн готов, осталось связать дизайн с шаблоном

Цену за данную работу оставляйте в комментариях

16 лет назад
Kapriy4eg
Ивановй 
34 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

yellowcat
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$25
2 дня
Человек отлично справился с работой, выполнил все качественно вложился в сроки, работу выполнял с энтузиазмом, отличная работа
Приятно работать с этим человеком.

Заявки фрилансеров

yellowcat
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужна верстка

    Есть дизайн - нужно сверстать 1 страницу Указывайте сразу свою цену, у кого будет самая хорошая цена - тому отдам эту работу

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отверстать PSD под движок

    Есть свой движок с темплейтами. Нужно поняв функции движка отверстать PSD под движок. Подразумевается мелкий элемент программинга в шаблоне с плавающим элементом вывода куска информации. Предлагайте ориентировочную цену за верстку ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно psd->html.

    $15

    Так как предыдущий исполнитель наломал дров. Затянул сроки и в итоге не чего не сделал нужно сверставать. Табличная кроссбраузерность валидность.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вестка шаблона сайта под ShopCMS 2.0

    Кроссброузерная верстка шаблона для ShopCMS 2.0 из PSD макета скрин шаблона прилагается во вложении Требования к исполнителю: - обязательный опыт верстки под shopcms - наличие портфолио верстки под shopcms ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужна дивная верстка

    $15

    Нужна Дивная Верстка фикс по центру по бокам белый фон, на дивах - на дивах. - кроссбраузерно (IE, Safari, FF, Opera,Google Hrome) - валидно - фиксированный макет

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Натянуть шаблон на Scripto (используется Smarty)

    $20

    Имеется дизайн PSD и вёрстка на дивах HTML+CSS. Необходимо натянуть эту вёрстку на скрипт каталога Scripto 2.5 (scripto.ru), кое-что подправить. Scripto использует Smarty, так что вёрста много времени не займёт. Рассчитываю на ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправить верстку на скрипте адалт сайта

    $15

    Необходимо исправить верстку на скрипте адалт сайта! Предоставляю скрипт на котором одет дизайн, но отображается неверно! Необходимо исправить ошибки! В скрипте примерно 40 страниц Оплата WebMoney - ...

    MySQLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка шаблона Joomla

    Сейчас стоит на парковочном домене - http://uizerspun.ru/ необходимо создать меню Биография Фотоархив Фильмография Награды Автограф Новости ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать сайт html+flash

    Сделать сайт html+flash сайт визитка меню и шапка с flash менее 10 стр, + нужно прикруть форму регистрации, т.е. человек заполняет ее и данные идут на указаное мыло предложения ...

    HTML
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поправить кросбраузерность в ИЕ

    Поправить кросбраузерность в ИЕ http://armenavto.ru/ там вверху должен отображаться банер,а его нет и справа пустое пространство где банер в мозиле все нормально

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад