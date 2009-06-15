Вообщем ситуация такая- нужно сделать одну страницу шлюз между контактом и другим сайтом, то есть пользователь переходит на эту страницу и должен перейти на другой сайт, без редиректа и с мин контенторм.. ...
Редактирование шаблона dle
Нужно отредактировать шаблон DLE под мои нужди , а также исправить мелкие ошибки в шаблоне!!!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50HTML-верстка15 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно выполнить верстку для сайта недвижимости, дизайн готов, осталось связать дизайн с шаблоном Цену за данную работу оставляйте в комментарияхЗавершен16 лет назад
Есть дизайн - нужно сверстать 1 страницу Указывайте сразу свою цену, у кого будет самая хорошая цена - тому отдам эту работуHTML-верстка21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Есть свой движок с темплейтами. Нужно поняв функции движка отверстать PSD под движок. Подразумевается мелкий элемент программинга в шаблоне с плавающим элементом вывода куска информации. Предлагайте ориентировочную цену за верстку ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Так как предыдущий исполнитель наломал дров. Затянул сроки и в итоге не чего не сделал нужно сверставать. Табличная кроссбраузерность валидность.Закрыт16 лет назад
Кроссброузерная верстка шаблона для ShopCMS 2.0 из PSD макета скрин шаблона прилагается во вложении Требования к исполнителю: - обязательный опыт верстки под shopcms - наличие портфолио верстки под shopcms ...Завершен16 лет назад
- $15
Нужна Дивная Верстка фикс по центру по бокам белый фон, на дивах - на дивах. - кроссбраузерно (IE, Safari, FF, Opera,Google Hrome) - валидно - фиксированный макетHTML-верстка18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Имеется дизайн PSD и вёрстка на дивах HTML+CSS. Необходимо натянуть эту вёрстку на скрипт каталога Scripto 2.5 (scripto.ru), кое-что подправить. Scripto использует Smarty, так что вёрста много времени не займёт. Рассчитываю на ...Закрыт16 лет назад
- $15
Необходимо исправить верстку на скрипте адалт сайта! Предоставляю скрипт на котором одет дизайн, но отображается неверно! Необходимо исправить ошибки! В скрипте примерно 40 страниц Оплата WebMoney - ...Завершен16 лет назад
Сейчас стоит на парковочном домене - http://uizerspun.ru/ необходимо создать меню Биография Фотоархив Фильмография Награды Автограф Новости ...Завершен16 лет назад