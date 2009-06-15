Редактирование шаблона dle

Проект выполнен на все 100% , даже быстрее чем я ожидал!!! Все было сделано как я и просил: "Под мои нужды"!!! + исправить ошибки (Ошибки также исправил). ZEOS - мастер своего дела!!!! Спасибо за проделанною работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!! Рекомендую !!!!