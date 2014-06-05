Есть макет в psd. Надо его сверстать (на выбор – Transitional или Strict). Какие страницы будут в верстке - показано на скриншотах: http://picasaweb.google.ru/whitegull.cms/EurointerierRu# Обязательны - валидность, семантичность, кроссбраузерность. ...
Надо сделать выпадающее меню
Есть сверстаный макет http://www.2ql.net/uploads/1244534639.jpg надо сделать выпадаюшие http://www.2ql.net/uploads/1244511051.jpg
Бюджет 5 wmz и хороший отзыв
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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