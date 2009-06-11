Верстка небольшого сайта 10-15 стр

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен53 заявки581 просмотр

Сайт не сложный, маленький, примерно 10-15 стр

Интересует стоимость работ кандидата, за страницу или вашим меркам...без стоимости не рассматриваю

16 лет назад
NewFuture
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

AVEKS
43 года
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$25
1 день
Спасибо, отлично и быстро справился с работой без лишних вопросов

Заявки фрилансеров

AVEKS
43 года
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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