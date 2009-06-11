Нужно поправить шаблон от тэмплейт монстров, криво отображается в IE6 и одна страница почему то криво в других браузерах (проблемма только на позиции компонента) бюджет 200 руб , для профи работы минут на 10
Верстка небольшого сайта 10-15 стр
Сайт не сложный, маленький, примерно 10-15 стр
Интересует стоимость работ кандидата, за страницу или вашим меркам...без стоимости не рассматриваю
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