Поправить шаблон Joomla

$6
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки224 просмотра

Нужно поправить шаблон от тэмплейт монстров, криво отображается в IE6 и одна страница почему то криво в других браузерах (проблемма только на позиции компонента) бюджет 200 руб , для профи работы минут на 10

Joomla
16 лет назад
Shatoxin
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
16 лет назад
$7
1 день
Очень приятный в общении человек, а главное ответственный. Задачу понимает сразу, исполняет быстро и четко, рекомендую!
Сработали без проблем. Сделал работу, получил оплату. Все в порядке.

Заявки фрилансеров

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
16 лет назад

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