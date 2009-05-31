brokoli

Попов Андрей brokoli

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение сайта cms битрикс

    Сайт турфирмы 6864515 . ru админка битрикс требуется наполнить информацией: туры сайт турфирмы 6864515 . ru админка битрикс требуется наполнить: спецпредложения, экскурсии, туры по странам что откуда брать и куда копировать дадим знать. объем ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • WAP Сайт – каталог java книг

    Описание проекта Сайт предоставляет собой каталог бесплатных и платных java книг для мобильных телефонов с возможностью скачивания. Страницы сайта Главная – отображаются блоки «популярные», «новинки», «каталог», "новости" Каталог – древовидная многоуровневая структура по категориям Новости ...

    Java
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для промо сайта

    $65

    Промо сайт для мобильного поисковика. структура одноколоночная, пример - www.a1agregator.ru/main/tariff/7/ принимаются на рассмотрение разные варианты.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать модуль для apache

    В общих чертах такая задача. на сервер www.мой_сайт.ru приходит запрос модуль смотрит html код страницы и все встречающиеся ссылки заменяет по заданному правилу на другие.

    HTMLApache
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта

    $16

    Требуется доработать скрипт joywap.ru сейчас доступ к контенту свободный (бесплатно). нужно реализовать авторизацию. т.е. новый пользователь на страничке контента видит информацию о том, что ему нужно авторизоваться. после авторизации доступ к контенту свободный. авторизация производится по коду доступа. чтобы получить ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изговить wap сайт.

    Тз в приложении. кандидат – Команда либо Опытный веб программист. обязательно наличие голосового способа общения (скайп) предоплата через безопасную сделку. либо вебмани с протекцией. цена и сроки обговариваются.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подобрать и подготовить мобильный java контент

    Требуется скачать java игры(обычные и эротические). рассортировать по папкам.окончательный вид каждого приложения должен быть как у образца в примере. требуется около 50 штук. ваши ставки, Господа.

    Java
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад