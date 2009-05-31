Требуется доработать скрипт joywap.ru сейчас доступ к контенту свободный (бесплатно). нужно реализовать авторизацию. т.е. новый пользователь на страничке контента видит информацию о том, что ему нужно авторизоваться. после авторизации доступ к контенту свободный. авторизация производится по коду доступа. чтобы получить ...