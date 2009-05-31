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- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Для проекта joywap.biz требуется изготовить -дизайн в 2 версиях: web и wap2 -верстку сроки 3-5 дней.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Описание проекта Сайт предоставляет собой каталог бесплатных и платных java книг для мобильных телефонов с возможностью скачивания. Страницы сайта Главная – отображаются блоки «популярные», «новинки», «каталог», "новости" Каталог – древовидная многоуровневая структура по категориям Новости ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
Изготовить несколько баннеров размером 100х20 рекламируется wap сайт, содержание - мобильный контент, видео - приколы, эротика.Баннеры29 заявокЗакрыт14 лет назад
- $65
Промо сайт для мобильного поисковика. структура одноколоночная, пример - www.a1agregator.ru/main/tariff/7/ принимаются на рассмотрение разные варианты.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
В общих чертах такая задача. на сервер www.мой_сайт.ru приходит запрос модуль смотрит html код страницы и все встречающиеся ссылки заменяет по заданному правилу на другие.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $16
Требуется доработать скрипт joywap.ru сейчас доступ к контенту свободный (бесплатно). нужно реализовать авторизацию. т.е. новый пользователь на страничке контента видит информацию о том, что ему нужно авторизоваться. после авторизации доступ к контенту свободный. авторизация производится по коду доступа. чтобы получить ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Дизайн взять отсюда old.joywap.ru и установить на этот сайт joywap.ru (работает на cms johncms)HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад
Тз в приложении. кандидат – Команда либо Опытный веб программист. обязательно наличие голосового способа общения (скайп) предоплата через безопасную сделку. либо вебмани с протекцией. цена и сроки обговариваются.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется скачать java игры(обычные и эротические). рассортировать по папкам.окончательный вид каждого приложения должен быть как у образца в примере. требуется около 50 штук. ваши ставки, Господа.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $60
Проанализировать и возможно изменить структуру таблицы, настроить переменные mysql сервера оптимизировать пару запросов.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $2500
Требуется изготовить, либо приобрету готовое решение WAP-казино на java, php бюджет 20 – 110 т рВеб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад