Исправить проблемку в ие6

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок268 просмотров

В опере все гуд, а в ие6 проблемка в шапке сайта, прошу помочь исправить.

сайт http://1svportal.ru

16 лет назад
revolt
Реваль 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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