Требуется создать раздел "Услуги" на сайте http://zashita-prava.ru/: 1. Провести анализ сайта, предложить вариант структуры раздела + эскиз главной страницы раздела 2. Составить текст 3. Сверстать в HTML страницы раздела ...
Правка шаблона
Есть темплейт верстан дивами
Есть исходный дизайн, который отличается от существующего темплейта.
Требуется взять исходный дизайн и адаптировать темплейт под него.
Оплата сразу по факту выполнения.
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