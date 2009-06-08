Верстка портала

Требуется сверстать дизайн-макет портала.

Нужна DIV-ная кроссбраузерная верстка.

Страниц порядка 50, но в основном состоят из одинаковых блоков. Верстка необходима в относительно сжатые сроки, но работы опытному верстальщику на пару дней максимум.

Без предоплаты.

50% оплата после сверстаной главной страницы. Остальное, после окончания.

Исполнитель будет выбран по лучшему соотношению цена/качество(из портфолио).

Возможна оплата Яндекс.Деньгами, WMR(Вам нужен формальный аттестат), наличными(Москва, М.О.).

Пример макета можно попросить посредством личного сообщения.

Большая просьба отписываться тех, кто действительно уверен в своих силах. Экономьте, пожалуйста, свое и наше время.

Рассматриваться будут только предложения оставленные тут.