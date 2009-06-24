Нужно сверстать сайт Дизайн несложный - главная +несколько страниц с контентом Оставляйте все предложения здесь
Довёрстывание дизайна под Joomla (Джустина)
Есть сайт – aerofotoplenka.net (aerofoto/YlIfVYGphF6k). На нём сейчас тестируется новый дизайн хостера Clickname.com.ua.
Большинство страниц уже свёрстанно, но остались ещё несколько которые нужно сверстать (поддержка и т.п.).
+ на оригинальном сайте нет нескольких страниц, которые есть в новом варианте (страницы отдельных хостингов).
Нужно доверстать несколько (4-5) страниц, и создать недостающие.
Интересует примерная цена. Аськи – в комменты.
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