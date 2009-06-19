Верстка шаблона под DLE

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Завершен20 заявок231 просмотр

Надо сверстать шаб, скрин http://s53.radikal.ru/i141/0906/9d/b66c38420cfb.jpg

не дорого.

DLE
16 лет назад
maximixer
М.С 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад
$25
1 день
Выполнил верстку под дле за небольшую сумму, очень доволен :)
Работа оплачена вовремя. Все по договоренности без лишних вопросов.

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад