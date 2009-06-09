Приватный проект для Головень Николай (dealup)

Есть сайт – aerofotoplenka.net (aerofoto/YlIfVYGphF6k). На нём сейчас тестируется новый дизайн хостера Clickname.com.ua. Большинство страниц уже свёрстанно, но остались ещё несколько которые нужно сверстать (поддержка и т.п.). + на ...