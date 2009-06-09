Есть сайт – aerofotoplenka.net (aerofoto/YlIfVYGphF6k). На нём сейчас тестируется новый дизайн хостера Clickname.com.ua. Большинство страниц уже свёрстанно, но остались ещё несколько которые нужно сверстать (поддержка и т.п.). + на ...
Верстка
Есть скрины, нужно сделать верстку (на выходе HTML)
Скринов 6 штук, один из них nox1k.moy.su/_fr/0/7329738
Интересует цена и срок
Заявки фрилансеров
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