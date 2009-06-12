Простая верстка под вордпресс - но качественная

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  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок268 просмотров

Менюшка слева

вверху шапка

внизу футер

и все

виджеты надо чтоб работали

дизайн чуть позже

пишите цены

WordPress
16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Отличная работа. во всех браузерах сайт отображается идеально и ровно. Спасибо. РЕКОМЕНДУЮ ФРИЛАНСЕРА.
Большое спасибо! Отличный заказчик, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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