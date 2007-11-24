Работой более чем доволен!!! Несколько раз пользовался услугами разных фрилансеров, но раннее всегда было некоторое неудовлетворение исполнением работ. С этим заказом, от начала до завершения работы - только положительные эмоции. Работу проводили в несколько этапов, результат всегда сдавался точно, или раньше оговоренных сроков. В отладке понимали друг друга с полуслова. Качество - без намёка на какие либо нарекания. В целом очень доволен, ставлю максимальную десятку с плюсом!!!