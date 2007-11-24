PHP Develooper
Мой веб-сайт: SibProjects.com
--- УСЛУГИ ---
Электронная коммерция и её развитие в интернете. В частности: разработка интернет-магазинов, интеграция внешних сервисов доставки и оплаты,
автоматизация управления складом, разработка документооборота с
поставщиками.
Разработка и внедрение программных продуктов широкого профиля в среде web-технологий.
--- НАВЫКИ ---
Опыт программирования более 25 лет. Из них:
- под платформу windows - более 7 лет.
- веб-программирование более 18 лет.
Огромный опыт работы с движками: Shop Script, Webasyst Shop 3, Shop Script 7, Joomla!, Magento
Использую технологии: PHP, Smarty, JavaScript, jQuery, AngularJS, Dojo, Ajax, SOAP, Git, DbSimple, MySql, PostgreSql, MSSQL, HTML, XML, CSS
Портфолио
- Silkway.moda168 просмотров
- Farfor-chrustal.ru200 просмотров
- Evolt.ru177 просмотров
- Magazin-voshina.ru171 просмотр
- Fitnessdoctor.ru270 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
15 лет назад
Все замечательно, профессионал, одним словом. Смело можно отдавать проекты, не опасаясь ни срыва сроков, ни непонимания проблемы.
Ответный отзыв
Антон знает что ему нужно сделать, честный. Приятно работать! Рекомендую!
$30
10 баллов
15 лет назад
Все сделано просто на отлично!!! все рассказал и показал....вечером обсудили, перевел все деньги сразу(мое решение, можно было и не все, а часть после выполнения вторую часть) утром проснулся а тут бац и все работает :). ПРОСТО КЛАСССССС очень....очень....очень ПРИЯТНО и КАЧЕСТВЕННО...за хорошие деньги...ОБРАЩУСЬ еще и посоветую друзьям и Вам советую....
Ответный отзыв
Приятный и ответственный человек. Рекомендую!
$70
10 баллов
16 лет назад
Выполнил заказ быстро и качественно - чем сильно порадовал Теперь если мне что то нужно для шопскрипт я знаю к кому обращаться
Ответный отзыв
Честный и порядочный заказчик. Рекомендую!
$0
10 баллов
16 лет назад
Заказанные доработки интернет-магазина на движке Shop-script premium были произведены Георгием быстро и в точности. Мастер своего дела, действительно очень хорошо знает этот движок. Наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Хороший, честный и адекватный человек! Рекомендую!
$150
10 баллов
16 лет назад
Работой более чем доволен!!! Несколько раз пользовался услугами разных фрилансеров, но раннее всегда было некоторое неудовлетворение исполнением работ. С этим заказом, от начала до завершения работы - только положительные эмоции. Работу проводили в несколько этапов, результат всегда сдавался точно, или раньше оговоренных сроков. В отладке понимали друг друга с полуслова. Качество - без намёка на какие либо нарекания. В целом очень доволен, ставлю максимальную десятку с плюсом!!!
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика.
Интернет-магазины
5 отзывов
$20/час
от $50от 1 дня
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