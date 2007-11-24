mew

Георгий mew

 
43 годаИспания/Мадрид
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
PHP Develooper

Мой веб-сайт: SibProjects.com

--- УСЛУГИ ---

Электронная коммерция и её развитие в интернете. В частности: разработка интернет-магазинов, интеграция внешних сервисов доставки и оплаты,

автоматизация управления складом, разработка документооборота с

поставщиками.

Разработка и внедрение программных продуктов широкого профиля в среде web-технологий.

--- НАВЫКИ ---

Опыт программирования более 25 лет. Из них:

- под платформу windows - более 7 лет.

- веб-программирование более 18 лет.

Огромный опыт работы с движками: Shop Script, Webasyst Shop 3, Shop Script 7, Joomla!, Magento

Использую технологии: PHP, Smarty, JavaScript, jQuery, AngularJS, Dojo, Ajax, SOAP, Git, DbSimple, MySql, PostgreSql, MSSQL, HTML, XML, CSS

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLCSSJoomlaMagentojQueryAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
sman13
Антон 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Требуется подработать скрипты магазина Shop-Script
Все замечательно, профессионал, одним словом. Смело можно отдавать проекты, не опасаясь ни срыва сроков, ни непонимания проблемы.
Антон знает что ему нужно сделать, честный. Приятно работать! Рекомендую!
Ответный отзыв
skt
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Небольшая доработка Shop-script
Все сделано просто на отлично!!! все рассказал и показал....вечером обсудили, перевел все деньги сразу(мое решение, можно было и не все, а часть после выполнения вторую часть) утром проснулся а тут бац и все работает :). ПРОСТО КЛАСССССС очень....очень....очень ПРИЯТНО и КАЧЕСТВЕННО...за хорошие деньги...ОБРАЩУСЬ еще и посоветую друзьям и Вам советую....
Приятный и ответственный человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
maddocbe
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$70
10 баллов
16 лет назад
2 модуля для Shop-Script
Выполнил заказ быстро и качественно - чем сильно порадовал Теперь если мне что то нужно для шопскрипт я знаю к кому обращаться
Честный и порядочный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
grizzluk
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Модификация shop-script premium
Заказанные доработки интернет-магазина на движке Shop-script premium были произведены Георгием быстро и в точности. Мастер своего дела, действительно очень хорошо знает этот движок. Наилучшие рекомендации.
Хороший, честный и адекватный человек! Рекомендую!
Ответный отзыв
Inbox1
Гость 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Shop-script
Работой более чем доволен!!! Несколько раз пользовался услугами разных фрилансеров, но раннее всегда было некоторое неудовлетворение исполнением работ. С этим заказом, от начала до завершения работы - только положительные эмоции. Работу проводили в несколько этапов, результат всегда сдавался точно, или раньше оговоренных сроков. В отладке понимали друг друга с полуслова. Качество - без намёка на какие либо нарекания. В целом очень доволен, ставлю максимальную десятку с плюсом!!!
Рекомендую данного заказчика.
Ответный отзыв
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5 отзывов
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