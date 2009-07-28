Доводка сайта на joomle

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Завершен20 заявок515 просмотров

Был сделан сайт на joomle http://www.istflaw.com/ но не был доведен до конца. Есть ошибки и недоработки.

Что нужно сделать:

1. Полная проверка и тестировка.

2. Выявленные ошибки и недоработки исправить

3. Создать мануал для пользователя.

Имеется подробное тех задание (проект) - в приложении

16 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранные исполнители

brain
41 год
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$230
14 дней
Работа выполнена качественно и без претензий. Виталий проявил большое терпение в работе над данным проектом.Все мои замечания и дополнения были сделаны в срок. Спасибо
Отличное ТЗ, точные ответы, оплата без задержек - что еще скажешь. спасибо.
denislevin
Levin Denis 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$40
5 дней
Ну какой отзыв оставлять людям, которые пропали. Естественно. работц не сделали.

Заявки фрилансеров

brain
41 год
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
denislevin
Levin Denis 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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