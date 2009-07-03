Создание сайта визитки 10 шт

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Завершен37 заявок665 просмотров

Нужны 10 сайтов по тематике окна жалюзи ролеты

10 страниц

+ контент

+ система управления

16 лет назад
gorizont-kiev
Федор 
52 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
54 отзыва(-1)

Выбранные исполнители

seo-optimist
Игорь 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$60
3 дня
Отлично сделана работа в срок и качественно ! доволен работаем дальше
mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
16 лет назад
$30
1 день
bel0v
Олег 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$140
15 дней
Была задержка, но все решилось. Работам дальше.

Заявки фрилансеров

seo-optimist
Игорь 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
16 лет назад
bel0v
Олег 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
16 лет назад

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