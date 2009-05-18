Создать сайт семейного древа, наподобии http://www.moirodnye.ru/ или куплю готовое решение. Ваши цены и сроки?
Нужен интернет-магазин на "1С-Битрикс"
Нужен интернет магазин мебели с моим дизайном.
Также предоставляю саму систему "1С-Битрикс - малый бизнес "
Примерно вот такого типа: http://www.lazurit.info/ | http://www.mebelshatura.ru/
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