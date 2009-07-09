Опубликовать книгу в интернете

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен31 заявка565 просмотров

Есть книга в виде вордовского документа, около 100 страниц. Нужно сделать на основе этого документа сайт, на котором:

- можно читать книгу постранично

- для каждой страницы должно быть возможно оставлять комментарии, которые перед публикацией должны отсылаться на проверку модератору

Дизайн должен быть строгий, простой и не отвлекающий от содержимого, т.е. никаких ярких цветов, никаких изображений в дизайне по идее быть не должно. Эксклюзивный дизайн не требуется, можно подобрать существующий бесплатный шаблон.

Теоретически, можно использовать для этого движок Блоггер или Вордпресс, но надо предусмотреть следующие моменты:

- записи не должны выглядеть как блог, т.е. не должно быть дат, тэгов и прочей фигни

- безопасность: в случае с блоггер.ком все понятно, безопасность обеспечивается гуглем, но вордпресс насколько я знаю имеет дыры в безопасности и его надо постоянно обновлять. Хотелось бы этого по возможности избежать, как-то заморозив изменение всего сайта и оставив возможность только писать комментарии. Чтобы опубликовать сайт и забыть про него (не считая необходимости время от времени публиковать комменты)

- на каждой странице должна быть ссылка на следующую и предыдущую страницу, и на оглавление

- ну и очевидно, должна быть страничка с оглавлением

Еще можно сделать это на битриксе, у меня как раз есть лишняя лицензия на битрикс, но я не готов платить большие деньги за его допиливание до нужного вида.

Это некоммерческий проект, денег много тратить не хочется, $250 я готов заплатить только за идеальный вариант (т.е. найден\сделан идеально подходящий дизайн (оценивается субъвктивно), и надежно и надолго решена проблема безопасности.

В предложении укажите:

- на какой ЦМС предлагаете сделать сайт (платформа - желательно Линукс\ПХП, но можно и Вин\АСП.НЕТ)

- сколько денег хотите

PHPWordPress
16 лет назад
Fedor_C
Фёдор 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dizzyco
Андрей 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад
$200
12 дней
Андрей сделал все как надо, учел все пожелания. Очень ответственный подход к работе. Рекомендую.
Доброжелательный и квалифицированный человек. Последователен в своих действиях. Несмотря на некоторую асинхронность нашего общения, проект благополучно завершен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Dizzyco
Андрей 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад

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