Доброго времени суток, комрады! Гостиница не лучшего вида требует сайт, на который вы посмотрите и скажете "вау" Флеш, динамика, прибамбасы. Вы все понимаете сами. Работа исключительно ...
Опубликовать книгу в интернете
Есть книга в виде вордовского документа, около 100 страниц. Нужно сделать на основе этого документа сайт, на котором:
- можно читать книгу постранично
- для каждой страницы должно быть возможно оставлять комментарии, которые перед публикацией должны отсылаться на проверку модератору
Дизайн должен быть строгий, простой и не отвлекающий от содержимого, т.е. никаких ярких цветов, никаких изображений в дизайне по идее быть не должно. Эксклюзивный дизайн не требуется, можно подобрать существующий бесплатный шаблон.
Теоретически, можно использовать для этого движок Блоггер или Вордпресс, но надо предусмотреть следующие моменты:
- записи не должны выглядеть как блог, т.е. не должно быть дат, тэгов и прочей фигни
- безопасность: в случае с блоггер.ком все понятно, безопасность обеспечивается гуглем, но вордпресс насколько я знаю имеет дыры в безопасности и его надо постоянно обновлять. Хотелось бы этого по возможности избежать, как-то заморозив изменение всего сайта и оставив возможность только писать комментарии. Чтобы опубликовать сайт и забыть про него (не считая необходимости время от времени публиковать комменты)
- на каждой странице должна быть ссылка на следующую и предыдущую страницу, и на оглавление
- ну и очевидно, должна быть страничка с оглавлением
Еще можно сделать это на битриксе, у меня как раз есть лишняя лицензия на битрикс, но я не готов платить большие деньги за его допиливание до нужного вида.
Это некоммерческий проект, денег много тратить не хочется, $250 я готов заплатить только за идеальный вариант (т.е. найден\сделан идеально подходящий дизайн (оценивается субъвктивно), и надежно и надолго решена проблема безопасности.
В предложении укажите:
- на какой ЦМС предлагаете сделать сайт (платформа - желательно Линукс\ПХП, но можно и Вин\АСП.НЕТ)
- сколько денег хотите
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта и натянуть его на любой движок, на котором есть лента новостей и свободное и простое добавление материалов заказчиком. Функциональность нужна минимальная, на сайте будет размещаться только информация на нескольких страницах. ...Закрыт16 лет назад
Требуется создание сайта знакомств для города с населением 450 000 человек. Размещение анкеты, поиск анкет, подмигивание, розыгрыш призов для посетителей в размере отсылки одного сюрприза, свободный доступ для пользователей. Сайт про здоровье ...Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт16 лет назад
Доброе время суток. нам нужен сайт, Я(Прошу Указывать в предложении Сроки и сумму) на котором будет: 1-видео транслироваться он лайн..с 4ёх веб камер.(ДОПУСТИМ КОМНАТА НАШ ..ОФИС 2-для ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создать корпоративный сайт. Заглавная страница представляет из себя flash-интро с навигацией ведущей к различным направлениям деятельности компании (около 5). Требуется создать страничку-визитку, каталог производимой и импортируемой продукции (различные бренды). В каталоге нужна возможность отправки ...Закрыт16 лет назад
По дизайну есть определенные наброски, которые покажу в личку, по функционалу тоже есть основные требования. Бюджет небольшой, соответственно вопрос денег приоритетен.Завершен16 лет назад
Хочу заказать WEB-сайт знакомств с частичной flash-анимацией и оригинальным дизайном. Примерное ТЗ - Анкеты, фото, почта, подписка, рассылка новых пользователей, аська и пересылка сообщений между пользователями, чат, оценка и комментарии фотографий, "подмигивание",отослать открытку,сделать подарок,возможность показа ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создание биржи рекламных агентств для города Волгограда. Примерно в стиле http://freelance.ru. Только без блогов и пункта предложить работу. И без всяких Голд аккаунтов. Все бесплатно.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен аналог http://exist.ru/ предлагайте ценыСайты «под ключ»36 заявокЗакрыт16 лет назад
- $600
Нужен обменник валют,по функциональности и возможностям аналогичен с wmstream.ru,расположение элементов,кнопок,формы оплаты, все точно так-же как на wmstream.ru Должны присутствовать возможности. 1.Оплата автоматически.(Клиент заполняет форму и оплачивает через мерчант,оператор получив на почту уведомление о ...Завершен16 лет назад