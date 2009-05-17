По дизайну есть определенные наброски, которые покажу в личку, по функционалу тоже есть основные требования. Бюджет небольшой, соответственно вопрос денег приоритетен.
Разработка корпоративного сайта (Харьков)
Требуется создать корпоративный сайт. Заглавная страница представляет из себя flash-интро с навигацией ведущей к различным направлениям деятельности компании (около 5). Требуется создать страничку-визитку, каталог производимой и импортируемой продукции (различные бренды). В каталоге нужна возможность отправки менеджеру на почту заказа. Никаких платёжных систем прикручивать не требуется. К каталогу надо иметь админку и возможность импорта-экспорта через CSV формат. Флеш используется в минимально-необходимом количестве.
Наш сайт в настоящее время: omis.com.ua и mdf.omis.com.ua
Хотелось бы увидеть что-то типа: http://www.kronopol.com.pl/index4.html
Ждём ваших вопросов и предложения по реализации ( с ценой и сроками).
PS. ТРебуется разработчик(и) иживущие в Харькове.
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