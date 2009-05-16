Сайт: фотогалерея, рубрики, админка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок355 просмотров

1. Пользователь сайта должен обладать возможностью создания фото - галереи (открытая, закрытая (для тематического отображения ( возможность задать галереям рубрики, подписи и расширеное описание) и закрытая для избирательного доступа (от 1 до 444 пользователей );

2. Фото загружаются пользователем и автоматически преобразуются, размер (маленький средний и большой) и дополняются нашим логотипом.

16 лет назад
Vladey
Лев 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад
$120
4 дня

Заявки фрилансеров

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад