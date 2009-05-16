Интернет проект

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок308 просмотров

Здравствуйте,необходимо создать 100% аналог по функционалу(с другим дизайном естественно) всем хорошо известного mail.ru,с возможностью подключения и отключения определенных модулей в Админ панеле.Данный проект предназначен не для России.Если у Вас есть готовое решение+доработка=это еще лучше,готов рассмотреть Ваши предложения.Оставляйте свои контактные данные,цену а также срок реализации данного проекта.

С уважением Александр.

16 лет назад
Radist666
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров