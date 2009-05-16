Нужна консультация по созданию сайта.

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Завершен10 заявок284 просмотра

Необходима консультация по выбору хостинга в аренду для кинсайта.

16 лет назад
fortunatut
Наталья 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

mamamiya
Георгий 
33 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад
$20
1 день
Быстро вошл в курс задач и также быстро и качественно их решил. Понравилось. Буду обращаться снова к Георгию. Рекомендую.
Отличный заказчик. Приятна в общении. Своевременная оплата. Буду рад продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

mamamiya
Георгий 
33 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад

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