Нужна консультация по созданию сайта.

Такая не стандартная работа: мы даем вам описание компании, от вас - идеи по разработке/переделке сайта/презентации/вирусного маркетинга. Идея должна быть конкретная и проработанная (чтобы могли оценить исполнители). Оформлять можно в виде обычного текста, или готового ...