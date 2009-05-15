Требуется разработка программной части (включая верстку) по готовому дизайну. Дизайн предоставим. Закинуть все на хостинг (предоставиться) и сдать все "под ключ" Детали в ТЗ.
Создание идеи для сайта
Такая не стандартная работа: мы даем вам описание компании, от вас - идеи по разработке/переделке сайта/презентации/вирусного маркетинга. Идея должна быть конкретная и проработанная (чтобы могли оценить исполнители). Оформлять можно в виде обычного текста, или готового коммерческого предложения. Оплата за каждое описание идеи до 50$!
Интересно долгосрочное сотрудничество, по 30-100 идей в месяц. Примеры ваших компредов скидывайте в личку.
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