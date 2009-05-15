Создание идеи для сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки1518 просмотров

Такая не стандартная работа: мы даем вам описание компании, от вас - идеи по разработке/переделке сайта/презентации/вирусного маркетинга. Идея должна быть конкретная и проработанная (чтобы могли оценить исполнители). Оформлять можно в виде обычного текста, или готового коммерческого предложения. Оплата за каждое описание идеи до 50$!

Интересно долгосрочное сотрудничество, по 30-100 идей в месяц. Примеры ваших компредов скидывайте в личку.

16 лет назад
outsors_msk
Есть 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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