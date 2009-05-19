Здравствуйте, коллеги.

Нужно сделать сайт-визитку копирайтера. Подскажите сколько стоит сделать такой сайт на Joomla, если дизайн будет шаблонный, домен есть. Или сколько каждая работа стоит по отдельности? Верстка, шаблон и тд.

Пишите цена - услуга, речь идет о сайте под ключ, за исключением контента и продвижения.

Жду ваших предложений.

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