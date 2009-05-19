Сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен37 заявок605 просмотров

Здравствуйте, коллеги.

Нужно сделать сайт-визитку копирайтера. Подскажите сколько стоит сделать такой сайт на Joomla, если дизайн будет шаблонный, домен есть. Или сколько каждая работа стоит по отдельности? Верстка, шаблон и тд.

Пишите цена - услуга, речь идет о сайте под ключ, за исключением контента и продвижения.

Жду ваших предложений.

В аську, личку и почту не писать.

Joomla
16 лет назад
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранные исполнители

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад
$100
7 дней
Очень довольна сотрудничеством. Серафима, не зная тонкостей копирайтинга, сама придумала интересную идею дизайна для блога. В общении приятна, в работе - аккуратна. Спасибо большое:)!
Ксения очень милая девушка и просто замечательный человек. Легкая и приятная в общение.Спасибо и удачи!
Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
1 день
Артем - самый приятный исполнитель с каким я только сталкивалась. Терпел меня, капризную и непостоянную, на протяжении двух недель. В итоге все сделано на "отлично". Спасибо большое!
Ксюша замечательная девушка, очень приятна в общении. Работа проходила за дружеской беседой, мило и приятно. Теперь в списке друзей :)

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад
Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать сайт-визитку

    Сайт-визитка оптимизированный по 3-м низкочастотным запросам: Необходимо создать сайт-визитку о новом строительном материале (утеплитель) состоящий из четырёх-пяти страниц (обложка, о нас, продукция, цены, контакты) 1) Тематика отображена тут: http://yargeoplast.ru/ и тут: ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется создать web-cайт компании

    $500

    Требуется создать сайт для небольшой компании. Мы занимаемся изготовлением мебели на заказ, а также деревянными интерьерами. Сайт должен иметь простое управление, а также уже заполнен информацией. Заполнять сайт просто некогда. Разделов сайта до 8-ми. Дизайн ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Аналог e-generator.ru

    Здравствуйте, Хотим сделать аналог ресурса http://www.e-generator.ru/, то есть нам нужна точная копия данного ресурса. От вас цена и сроки. Если есть работа уже была ранее вами сделана напишите цену за которую вы ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать скин для форума и установить форум.

    Доброго. Требуется сделать толковый скин для форума (движок любой) установить форум на наш хостинг. Тематика форумы sexoforum.ru - вообщем думаю ясно:) Жду предложений цена/срок/движок который будет использован. Кто не умеет ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Клон сайта

    $100

    Здравствуйте!!!! нужно вот выполнить ниже следующее... бюджет маленький!!!! - сделать такой же функционал как и на сайте test-studio.ru дизайн скопировать оттуда же. в админке должна быть возможность добавления тестов. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • 12 сателлитов

    Доброго времени суток, ищу производителей сателлитов. Необходимо сделать 12 сайтов, по 10-20 страничек Мне нужна следующая структура работы. 1. Даю Вам материал для сайта и фтп доступ к ...

    HTML
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание и раскрутка

    Требуется сделать сайт типа PLANS.RU Грубо говоря - сайт с каталогом проектов домов на продажу. и требуется дальнейшее его продвижение. Лицу, изготовившему сайт и занимающегося раскруткой оного - ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад