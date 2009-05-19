Сайт-визитка оптимизированный по 3-м низкочастотным запросам: Необходимо создать сайт-визитку о новом строительном материале (утеплитель) состоящий из четырёх-пяти страниц (обложка, о нас, продукция, цены, контакты) 1) Тематика отображена тут: http://yargeoplast.ru/ и тут: ...
Сайт на Joomla
Здравствуйте, коллеги.
Нужно сделать сайт-визитку копирайтера. Подскажите сколько стоит сделать такой сайт на Joomla, если дизайн будет шаблонный, домен есть. Или сколько каждая работа стоит по отдельности? Верстка, шаблон и тд.
Пишите цена - услуга, речь идет о сайте под ключ, за исключением контента и продвижения.
Жду ваших предложений.
В аську, личку и почту не писать.
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