Ищется исполнитель для создания сайта и его раскрутки на региональном уровне. Связь здесь и по аське.
Сделать скин для форума и установить форум.
Доброго.
Требуется сделать толковый скин для форума (движок любой) установить форум на наш хостинг. Тематика форумы sexoforum.ru - вообщем думаю ясно:)
Жду предложений цена/срок/движок который будет использован.
Кто не умеет рисовать - не беспокоить.
Спасибо!
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