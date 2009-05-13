Сделать скин для форума и установить форум.

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Закрыт9 заявок205 просмотров

Доброго.

Требуется сделать толковый скин для форума (движок любой) установить форум на наш хостинг. Тематика форумы sexoforum.ru - вообщем думаю ясно:)

Жду предложений цена/срок/движок который будет использован.

Кто не умеет рисовать - не беспокоить.

Спасибо!

16 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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