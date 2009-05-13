Сайт (дизайн+верстка+программирование) на Джумле

Дизайн придумывать не надо, надо просто взять и нарисовать почти также, как один из сайтов, которые мне нравятся. Список их ниже. Какой именно сайт использовать как исходник - еще думаю. Может, с исполнителем вместе обсудим, какой из них взять.

Дальше нужно будет сделать верстку для джумлы, ну и "под ключ" сделать сайт. Из функционала: каталог+магазин, страницы-статьи, немного JS, новости.

Сайты, которые нравятся:

kifa.ru

yourdoors.ru

rosdver.ru

4door.ru

volhovec.ru

servistorg.com

akten-doors.ru

domdverei.ru

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