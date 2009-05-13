Необходим сайт-визитка. Состоять должна из одной страницы. На странице должна находится некая картинка (концепцию придется придумать самому), на которой должны быть указаны название Кабинета, контактный телефон и электронная почта. Использование Фемид и прочей ереси не ...
Сайт (дизайн+верстка+программирование) на Джумле
Дизайн придумывать не надо, надо просто взять и нарисовать почти также, как один из сайтов, которые мне нравятся. Список их ниже. Какой именно сайт использовать как исходник - еще думаю. Может, с исполнителем вместе обсудим, какой из них взять.
Дальше нужно будет сделать верстку для джумлы, ну и "под ключ" сделать сайт. Из функционала: каталог+магазин, страницы-статьи, немного JS, новости.
Сайты, которые нравятся:
Пишите цену за работу "под ключ" и свое портфолио.
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